 مكة.. حريق يخلي عدداً من المنازل بحي المنصور | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. حريق يخلي عدداً من المنازل بحي المنصور

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مكة.. حريق يخلي عدداً من المنازل بحي المنصور

تواصل – واس:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق نشب في غرفتين بداخل فناء منزل بحي المنصور بمكة المكرمة، تقدر مساحته بـ 700م2 يحتوي على بعض الأشجار والمخلفات والأثاث الرجيع، ويقع بجواره مجموعة من المنازل الشعبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: “أنه تم إخلاء المنزل والمنازل المجاورة من الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما باشرت وحدات المكافحة السيطرة على الحادث والحيلولة دون امتداده”.

وأضاف الشريف أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد، وأنه تم الشخوص من قبل ضباط التحقيق بالإدارة على موقع الحادث لتحديد الأسباب.

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