أسرع طريقة لتعطيل تتبع الإعلانات على الأجهزة الجوالة

تواصل – وكالات:

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا: ‘‘إن هناك الكثير من تطبيقات الهواتف الذكية تقوم بإنشاء نموذج استخدام لأصحاب الأجهزة الجوالة؛ ليتمكنوا من إظهار الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماتهم، ورغباتهم الشخصية‘‘.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد تعطيل ذلك عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند ‘‘الإعلانات‘‘، والذي يمكن الوصول إليه في قائمة ‘‘جوجل‘‘.

وأضاف المركز الألماني، أنه يمكن لأصحاب ‘‘آي فون‘‘، و‘‘آي باد‘‘ إعادة تعيين هوية الإعلانات، والتي تعرف باسم توقيع هوية الإعلانات، حيث يتعين على المستخدم تصفح إعدادات نظام تشغيل ‘‘آي أو إس‘‘ تحت بند الخصوصية، وبعد ذلك بند ‘‘الإعلانات‘‘.

ويجد المستخدم في قائمة فرعية الخيار ‘‘حظر تتبع الإعلانات‘‘، وعندما يتم تفعيل هذا الخيار، فإن التطبيقات لن تتمكن من رصد أية معلومات حول سلوكيات وعادات الاستخدام؛ لإظهار الإعلانات حسب الاهتمامات الشخصية، ولكن هذا الخيار لا يتوفر إلا في أحدث إصدار من نظام التشغيل ‘‘آي أو إس 10‘‘.