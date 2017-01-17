 مدني جازان يتجاوب مع بلاغ مواطن بوجود بئر متهالكة جوار مدرسة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني جازان يتجاوب مع بلاغ مواطن بوجود بئر متهالكة جوار مدرسة (صور)

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مدني جازان يتجاوب مع بلاغ مواطن بوجود بئر متهالكة جوار مدرسة (صور)

تواصل – سعود الخالد:

تجاوبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الخميس، مع بلاغ أحد المواطنين يفيد بوجود بئر “مهجورة” ومتهالكة، بالقرب من إحدى المدارس بجازان؛ نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على حياة الطلاب.

وأرشد المواطن في بلاغه مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بأن البئر المهجورة والمتهالكة الغطاء تقع بالقرب من مدارس بنين وبنات في قرية أم الحجل جنوبي محافظة أبو عريش في منطقة جازان.

ورد حساب مديرية الدفاع المدني في موقع “تويتر” على بلاغ المواطن: “تم الوقوف على الموقع، وسوف يتم معالجة الملاحظة من قبل صاحبها”.

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