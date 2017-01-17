غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على شركات حجاج الداخل المخالفة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

اعتمد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم حج عام 1437هـ، والبالغ عددها (108) قرارات.

وانتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية تتراوح ما بين (10) آلاف ريال وحتى (100) ألف ريال؛ نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، والإخلال بواجباتهم والتزاماتهم النظامية، كما أصدرت اللجنة قراراً بحق أحد المواطنين مارس تقديم الخدمة لحجاج الداخل دون ترخيص.

وأكدت وزارة الحج والعمرة بأنه وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، فقد تم التصدي للحملات الوهمية، والحملات غير المرخص لها، والتي تمس حقوق الحاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.