«واتساب» يُتيح إمكانية التعرُّف على أكثر المتواصلين

تواصل – وكالات:

أتاح تطبيق “واتساب” لمستخدمي هاتف “آيفون”، أو “أندرويد” إمكانية التعرُّف على أكثر المتواصلين، مع معلومات عن عدد الرسائل التي تمَّ تبادلها مع أصدقائهم، فضلاً عن عدد الصور والصور المتحرَّكة Gif بخطوات بسيطة.

ويُمكن لمستخدم “آيفون” التوجُّه إلى قائمة الإعدادات “Settings”، ثم “Data and Storage Usage”، ثمَّ “Storage Usage”، حيثُ تظهر قائمة بأسماء المستخدمين والمجموعات التي تواصلت معها مُرتَّبة من أكثر المتواصلين إلى أقلِّهم.

ويُتيح الضغط على أحد الأسماء التعرُّف على عدد الرسائل التي أرسلها وعدد الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوثائق، والحجم التي شغلته تلك الرسائل على الهاتف.

وبشأن “أندرويد”، فلا تستدعي العملية سوى خطوات بسيطة؛ إذ يكفي فتح تطبيق واتساب، ثمَّ الذهاب إلى الإعدادات “Settings”، والدخول منها إلى قسم المحادثة “Chat”، وتاريخ المحادثة “Chat History”، قم اختيار “Email Chat” وكأنك تريد إرسال محادثة بالبريد الإلكتروني، عندها يظهر التطبيق قائمة بأكثر من تواصلوا معك عبر واتساب.