تكريم رجال الأعمال المتبرعين بمنشآت صحية بالقصيم (صور)

تواصل – راضي الزويد:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، المتبرعين بمنشآت صحية من رجال الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في برج المياه بمدينة بريدة.

وأثنى أمير منطقة القصيم على ما قدمه المتبرعون من إيجاد منشآت صحية، تأتي في إطار تعزيز وترسيخ التكافل الاجتماعي، والدور التكاملي، والتناغم ما بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، في رسالة تؤكد على دور رجالات قطاع الأعمال بالقصيم في المساهمة بالتنمية بمختلف مجالاتها، ومنها القطاع الصحي، والمشاركة الفاعلة في العمل الخيري والاجتماعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمنشآت، وتعظيم الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وتحفيزهم للمساهمة والمشاركة في مبادرات وبرامج العمل الخيري والتنمية المجتمعية.

وأكد على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص في الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للبرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذ بالمنطقة بصفة عامة.

يذكر أن عدداً من رجال الأعمال تبرعوا لإيجاد منشآت صحية لخدمة المواطنين والمقيمين، حيث تبرع منصور التركي لإنشاء وتجهيز وحدة قسطرة القلب وتوسعة العناية المركزة وإعادة تأهيليها بمستشفى الملك سعود بعنيزة، وشركة الوطنية بإنشاء مركز صحي أوثال، ومحمد وعبدالله السبيعي لإعادة تأهيل مستشفى الشفاء بعنيزة، ومحمد الفوزان السابق لإنشاء مركز الكلى بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.

كما تبرع أبناء موسى العليان لإنشاء مبنى الكلى 40 كرسياً بمستشفى بريدة المركزي، وعبدالعزيز المنيف لإنشاء مبنى الكلى بمركز أبانات، وسليمان العمري لتهيئة قسم التبرع بالدم بمستشفى بريدة المركزي، وأبناء فهد العويضة لإيجاد مبنى الكلى والعيادات الخارجية، ومبنى الطب الشرعي بمستشفى بريدة المركزي، ومركز القدم السكري ببريدة، من مبادرات وطنية تنم عن حسهم الوطني تجاه وطنهم ومجتمعهم.