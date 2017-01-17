 الجموم.. طالبتان أوقفتا حافلة بعد إغماء السائق وأنقذتا 55 من زميلاتهن | صحيفة تواصل الالكترونية

الجموم.. طالبتان أوقفتا حافلة بعد إغماء السائق وأنقذتا 55 من زميلاتهن

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الجموم.. طالبتان أوقفتا حافلة بعد إغماء السائق وأنقذتا 55 من زميلاتهن

 

 

تواصل – متابعات:

أنقذت طالبتان من مدرسة أبي عروة المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة الجموم، 55 من زميلاتهن بعد تعرض سائق الحافلة التي تقلهن لحالة إغماء أدت لانحرافها عن مسارها.

وقالت الطالبات: “إنه أثناء نقلهن من المدرسة إلى منازلهن أصيب السائق بنوبة إغماء سكر، مما أدى لانحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بعمود موقف سيارات أدى لكسر زجاج نوافذ من الجهة اليمنى واستمرار الحافلة في سيرها دون توقف باتجاه الطريق العام”، وفقا لـ”الرياض”.

وأضافت: أن الطالبتين أشواق بخش وفاطمة حسن الصعب، اضطرتا إلى إدارة الموقف وأوقفتا الحافلة وحولتا مسارها عن الخطر؛ حتى تمكنتا من إيقافها وإنهاء الموقف وإنقاذ زميلاتهن”.

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