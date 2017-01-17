شركة طيران تخصص مقاعد للنساء فقط

تواصل – وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، خدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الطيران عن طريق تخصيص صفي مقاعد للنساء فقط في كل رحلة داخلية.

جاء هذا الإجراء من قبل الشركة الهندية بعد واقعتي تحرش لمسافرات وموظفات على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي، ولكن الشركة رفضت ربط توفير الخدمة بحوادث التحرش، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

من جانبه، قال المدير العام للشركة، براسادا رو، إن “هذه الخدمة لا علاقة لها بتقارير التحرش الجنسي، بل بضيق المساحة عند ركاب الدرجة السياحية”، مؤكداً أن خدمة مقاعد “للنساء فقط” ستكون مجانية.