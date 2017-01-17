«جمرك حالة عمار» يحبط تهريب 54 ألف قرص مخدر داخل مركبتين

تواصل – سعود الخالد:

قال مدير عام جمرك حالة عمار، عبدالعزيز النعيمة: ‘‘إنه تم ضبط محاولتين لتهريب كميات من الأقراص المخدرة، المحاولة الأولى اشتبه فيها المراقب الجمركي في مركبة وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على كمية من الحبوب بلغ عددها (53.647) حبة مخبأة بداخل علب حلوى معدنية تحتوي على طبقتين، وتم وضع الحبوب في الطبقة السفلى لمحاولة التموية‘‘.

وأضاف النعيمة، أنه في المحاولة الثانية تم العثور على كمية بلغ عددها (950) حبة بعد قدوم المركبة، وبإنهاء إجراءاتها الجمركية اشتبه المراقب الجمركي بالسائق ومرافقه وبتفتيشهما عثر على الحبوب المخدرة مخبأة داخل ملابس السائق الداخلية، بعد تثبيتها بجسمه داخلياً، مضيفاً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار، أنه بالرغم من تعدد محاولات التهريب الممنوعات، إلا أن مثل هذه الطرق وغيرها لم تعد تُشكّل أي صعوبة لدى منسوبي ومنسوبات الجمارك، في كشفها وإحباطها، مؤكداً أن ذلك يعود لبناء القدرات وتطوير المهارات وتوفير كافة الوسائل الرقابية المساندة لمكافحة التهريب بكافة أنواعه، والذي تُقدمه الجمارك السعودية لجميع منسوبيها في المنافذ الجمركية (البرية، الجوية والبحرية).