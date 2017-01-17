الجبيل.. ضبط مصنع «خمور» وتحريز «ألفي» عبوة مُسكر قبل توزيعها

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة محافظة الجبيل من مداهمة وكر لتصنيع الخمور يديره وافد آسيوي، يقوم بترويج المسكرات في المنطقة، كما تم تحريز كمية من الخمور قدرت بـ 15 جالوناً وأكثر من 2000 عبوة معبئة بالمادة المسكرة قبل ترويجها.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أنه ورد معلومات تشير إلى قيام وافد آسيوي بترويج الخمور بمحافظة الجبيل، حيث تم بفضل الله القبض على الوافد من قبل قوة أمن الطرق بطريق الجبيل السريع وعثر بحوزته على كمية من المواد المسكرة المعدة للترويج قدرت بـ 360 عبوة”.

وأضاف “بالتحقق من مصدر تلك الخمور توصل الاستجواب الأولي مع المتهم عن تحديد موقع تصنيعها بإحدى المزارع بالمحافظة وجرى مداهمة الموقع من قبل قوة خاصة بشرطة محافظة الجبيل”.

وتابع متحدث شرطة الشرقية “تمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة وافدين في العقد الرابع والخامس من العمر بالموقع وضبط المصنع المجهز لإعداد المادة المسكرة وكمية من الخمور قدرت بـ 15 جالوناً و1658 عبوة معبئة بالمادة المسكرة تم تحريزها لاتخاذ اللازم حيالها، فيما تم إيقاف المتهمين لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال وتمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام”.