المدينة.. إنقاذ حياة «مقيم» تعرّض للطعن بآلة حادة في العلا

تواصل – خالد العبدالله:

أنقذت العناية الإلهية شاب عشريني مقيم إثر تعرضه للطعن بآلة حادة؛ مما استدعى تدخل فريق طبي جراحي متخصص من مستشفى الأمير عبد المحسن بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حيث تم إجراء عملية جراحية عاجلة له تكللت بالنجاح بفضل الله.

وقالت الصحة: “إن الشاب الذي استقبلته طوارئ المستشفى كان في حالة صدمة شديدة وهبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة تعرضه للطعن في الجسم؛ مما سبب له جروحاً عميقة غائرة بمنطقة البطن وخروجاً للأحشاء واختناقها مع نزيف حاد”.

وعلى الفور تم تشكيل الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى، حيث تم عمل إنعاش سريع للمصاب وأدخل إلى غرفة العمليات تم فيها عملية استكشاف للبطن والتعامل مع النزيف والإصابات المختلفة في البطن ومن ثم أُدخل إلى العناية المركزة بعد نجاح العملية لتقديم الرعاية اللازمة له ومراقبة الوضع الصحي له إلى أن تماثل للشفاء ولله الحمد، وسُمح له بمغادرة المستشفى عقب التأكد من تحسن حالته الصحية”.