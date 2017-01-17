خبراء نفسيون ينصحون بالترويح عن النفْس قبل الامتحانات

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة النفيسة الطلابَ وأولياءَ الأمور بأخذ قسط من الراحة والهدنة قبل الدخول في غمار الامتحانات، وعدم الضغط على الأبناء للمذاكرة حتى آخر لحظة قبل الامتحانات، حيث يظن بعض الطلاب أن المذاكرة حتى الدقيقة الأخيرة قبل الامتحانات يثبت المعلومات.

وتنصح الطبيبة النفسية التركية بنغي سمرجي، بأخذ راحة من الدراسة في اليوم الأخير قبل الامتحانات، والترويح عن النفس بالخروج مع الأصدقاء في نزهة أو القيام بأي نشاط ترفيهي لإزالة التوتر أو ممارسة الرياضة المحببة.

وأكدت سمرجي، في حديثها، ضرورة التحضير الجيد للامتحان قبل فترة مناسبة، واتباع جدول مناسب للدراسة، لأن ذلك يخفف كثيرا من التوتر أيام الامتحانات ويشعر الطالب بأنه مستعد بشكل كافٍ للامتحان، وفقا لـ”الأناضول”.

وبخصوص الليلة التي تسبق الامتحانات تنصح سمرجي الطلبة بعدم الاستمرار في الدراسة لوقت متأخر أو الإصرار على النظر في الكتب صباح يوم الامتحان، بل عليهم أن يبتعدوا قليلا عن جو الامتحانات والدراسة بممارسة الرياضة أو القراءة في اليوم الذي يسبق الامتحان أو الحديث مع أشخاص يرتاحون إليهم أو الخروج في نزهة قصيرة.

وتشدد الطبيبة النفسية على ضرورة ألا يقوم الطالب بتغيير عاداته قبل الامتحان، كأن ينام أبكر أو في وقت متأخر عن المعتاد، أو أن يتناول طعاما غير معتاد عليه، مشيرة إلى أن على الطالب تجنب أداء الامتحان بمعدة فارغة على ألا يبالغ في تناول الطعام.

وتنصح سمرجي أيضاً بأن يقصر الطالب تفكيره قبيل ذهابه للامتحان على التأكد من أنه يعرف المكان الذي سيؤدي فيه الامتحان، وأنه يحمل معه جميع الأدوات اللازمة، وأن يتأكد من أنه لن يحتاج للذهاب إلى الحمام خلال الامتحان.