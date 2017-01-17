اعتماد وزارتيّ «التجارة والبيئة» كمقدمي خدمات تصديق حكومي

تواصل – واس:

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارتي التجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة كمقدمي خدمات تصديق حكومي، بعدما تمكنتا من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تمكّن كلا الجهتين من الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجهما من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

وأشارت إلى أن المركز يقدم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية من خلال منظومةٍ مُتكامِلة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، التي تتيح للمتعاملين بمختلف فئاتهم ” حكومة ، ومواطنين، وأعمال ” من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.