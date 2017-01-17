 «التدريب الأهلي» تحظر ممارسة العلاج بالطاقة في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«التدريب الأهلي» تحظر ممارسة العلاج بالطاقة في المملكة

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«التدريب الأهلي» تحظر ممارسة العلاج بالطاقة في المملكة

تواصل – سعود الخالد:

منعت الإدارة العامة للتدريب الأهلي، ممارسة أي نشاط مرتبط بالعلاج بالطاقة ‘‘الريكي‘‘ في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة، ومنعت استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بهذا النشاط أو التدريب عليه.

ودعت الإدارة جميع منشآت التدريب الأهلي التقيد بما ورد في التعميم، بناء على موافقة المقام السامي رقم 12097، بتاريخ 1438/3/11هـ، وتوصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بتاريخ 1438/2/16بهذا الشأن.

«الريكي» أو العلاج بالطاقة الكونية، هو تقنية يابانية للاسترخاء وهي كلمة مركبة من «ري»، وتعني «الكون» و«كي»، وتعني «الطاقة الحيوية»، ولهذا تترجم «ريكي» على أنها الطاقة الكونية، وقيل إنها تنشط جهاز المناعة، ما ينعكس إيجاباً على الصحة الجسدية والنفسية.

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