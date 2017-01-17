رسالة غامضة تشل أجهزة «آيفون» وتوقفها عن العمل

تواصل – وكالات:

تفاجأ بعض مستخدمي أجهزة آيفون، برسالة غير مفهومة تتسبب في شَلَل هواتفهم الذكية وتوقفها عن العمل تماما لبضع دقائق، بينما نصحت آبل بتحديث الإصدارات الأحدث لتجنب المشكلة.

وتؤثر هذه الرسالة على أجهزة آيفون التي تحمل الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، في حين لا تؤثر على الإصدار الأحدث iOS 10.2، وفق ما ذكرت صحيفة التايم.

وتتضمن هذه الرسالة نصا غير مفهوم مكون من رموز الإيموجي التعبيرية، مثل العلم، والرقم صفر، وقوس قزح، وتتسبب في توقف الهاتف عن العمل إلى حين إعادة تشغيله.

واكتشف هذه الثغرة أحد مطوري نظام التشغيل iOS الفرنسي فنسنت ديسمورس، الذي قال إن الرسالة تسبب في تجميد الشاشة والأزرار لمدة قد تمتد من دقيقة إلى خمسة دقائق، بدون أن يفتحها مستقبلها.

وبينما لم يتمكن المطورون من الوصول إلى السبب الحقيقي وراء تأثير هذا النوع من الرسائل، نصحت شركة أبل مستخدميها بتنصيب أحدث نظام تشغيل لتفادي الوقوع فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها جهاز آيفون من هجمات تتسبب في إيقافه، ففي العام الماضي اشتكى بعض المستخدمين من رسالة خبيثة تحتوي أحرفا من الإنجليزية والعربية والصينية، تسببت في تعطيل أجهزتهم.