«العمل» تتبرأ من تصريحات مدير فرع مكة: لا تمثلنا

تواصل – خالد العبدالله:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في وسائل الإعلام لا يمثل رأي الوزارة، مؤكدة أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها.

وكان مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان قد صرح لإحدى الصحف أن فرع الوزارة بالمنطقة نجح بمشاركة الجهات الأمنية في القبض على هوامير سوق الاتصالات من غير السعوديين.

وأضاف العليان أن الموظف المجتهد هو الذي يجذب صاحب العمل إليه ولا يستغني عنه، كما أن المادة تُجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى لو كان غير محتاج للموظف. نافياً أن يكون عذر الأوضاع الاقتصادية سبباً في فصل الموظفين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع “لا عذر للشركات في استغلال ذلك، فالوضع الاقتصادي قوي وما تشهده الساحة الاقتصادية هو أكبر دليل فالشركات تتسلم مستحقاتها من الدولة وبأفضل مما كان وبآلية سريعة وعاجلة”.