أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ الرياض:

تُقام، مساء اليوم الخميس، الموافق 21 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد”.. درس «الزهراني» في مكة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامع عائشة الراجحي بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، الدرس الشهري بعنوان شرح تهذيب سيرة ابن هشام أهم الأحداث بين “غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد”، يقدمه الشيخ صالح بن محمد الزهراني، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الجامع.

“خاتمة الجهاد المحمدي”.. درس في المدينة المنورة

يقيم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة فرع جنوب، الدرس الشهري ضمن سلسلة دروس السيرة النبوية، بعنوان “خاتمة الجهاد المحمدي” تقدمه الأستاذة ليلى كتبي، وذلك بعد صلاة المغرب بقاعة قباء.

«آل عتيق» يُلقي كلمة وعظية بجامع هيا الصبيح في الرياض

يلقي الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن آل عتيق، مساء اليوم الخميس كلمة توعوية في جامع هيا الصبيح، وذلك بعد صلاة العشاء بمقر الجامع بمخطط الموسى غرب الرياض، وتأتي الكلمة الوعظية ضمن البرامج والأنشطة الدعوية الراتبة التي يقيمها الجامع.

“ضرورة الأمن”.. محاضرة في محايل

تنظم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل، محاضرة بعنوان “ضرورة الأمن” وذلك ضمن افتتاح مهرجان محايل أدفأ 1438 هـ، يقدمها الدكتور سعد بن سعيد الحجري، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الأميرة العنود بمحايل، ويأتي المهرجان تحت رعاية محافظ محايل الأستاذ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي.

“أبواب الأجور ومكفرات الذنوب”.. محاضرة في أبوعريش

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش مساء اليوم، محاضرة بعنوان “أبواب الأجور ومكفرات الذنوب”، يقدمها عبد الرحمن بن سالم العطاس، وذلك بجامع البركة بالمحافظة، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة البرامج الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.