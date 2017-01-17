 جامعة الأميرة نورة: رواتب موظفي «المترو» ليست من اختصاصنا | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الأميرة نورة: رواتب موظفي «المترو» ليست من اختصاصنا

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جامعة الأميرة نورة: رواتب موظفي «المترو» ليست من اختصاصنا

تواصل- متابعات:

أوضحت جامعة الأميرة نورة، إن تأخر رواتب نحو 200 موظف من الجنسين لمدة خمسة أشهر يعملون بإحدى الشركات المشغلة لمترو الجامعة ليست من مسؤوليتها.

وقال مصدر مسؤول: “إن الجامعة متعاقدة مع شركة، والعقد يلزمها بتشغيل القطار بأطقم فنية مدربة، وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في العقد، لافتاً إلى أن الرواتب شأن تعاقدي بين الشركة المشغلة وموظفاتها”، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض نظر مؤخراً في القضية، بحضور محامي الشركة، وأمهل الشركة أسبوعين لتسليم رواتب الموظفين المتأخرة كاملة.

وكشف المصدر أنه لم يسجل أي غياب من قبل موظفات “المترو”، معبراً عن شكره للعاملات في تشغيل القطار على أدائهن لتسهيل حركة نقل منسوبات الجامعة.

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