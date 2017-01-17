 5 سنوات و80 جلدة لمواطن أيَّدَ «داعش» وتعاطى الحشيش والمُسكر | صحيفة تواصل الالكترونية

5 سنوات و80 جلدة لمواطن أيَّدَ «داعش» وتعاطى الحشيش والمُسكر

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5 سنوات و80 جلدة لمواطن أيَّدَ «داعش» وتعاطى الحشيش والمُسكر

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً بحق مواطن بالسجن (5) سنوات بعد إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، و80 جلدة حدًّا لشُربه المُسْكر وتعاطيه الحشيش المخدر.

وقالت مصادر قضائية: إن الحكم جاء بعد إدانة المتهم بتأييد داعش وتحريض شقيقه على الاقتناع بأفكار التنظيم المنحرفة من خلال إرساله مقاطع وإصدارات التنظيم الإرهابي إليه وتخزينه في هاتفيه الجوالين المضبوطين مواد تؤيد تنظيم داعش الإرهابي وصوراً لزعيمه ومقاتليه ومتابعته إصدارات التنظيم المرئية.

وقررت المحكمة مصادرة هاتفيه المحمولين المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

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