إيقاف عامل «خلط البول» 5 أيام .. وأمانة الطائف تنتظر الفحص

تواصل – الطائف:

كشفت مصادر مطَّلعة أنَّ التحقيقات الأوَّليَّة مع المتَّهم بخلط “البول” بمواد غذائيَّة في الطائف، أنَّه وضع “البول” بالكيس البلاستيكي لكنَّه لم يخلطها مع المواد الغذائيَّة، كما أفاد العامل في أقواله الأوَّليَّة نافيًا خلطه للزيتون بالبول.

وأوقفت هيئة التحقيق والادِّعاء العام بالطائف الوافد 5 أيام على ذمَّة التحقيق لدى مركز شرطة الحويَّة، إلى حين الانتهاء من التحقيقات، بحسب “المدينة”.

إلى ذلك، أشار المتحدِّث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، إلى أنَّهم بانتظار نتائج الفحص المخبري للسائل الأصفر الذي عثر عليه في المحل التجاري، حيث تمَّ تسليم العامل والسائل الأصفر -بعد تحريزه- إلى الجهات الأمنيَّة لاستكمال إجراءاته.

وكان مقطع فيديو وثَّقه أحد المواطنين بهاتفه الجوال، وحظي بانتشار واسع في الأوساط الاجتماعيَّة، أظهر وافدًا عربيًّا وضع سائلاً أصفر يشبه «البول» في كيس داخل المحل، ممَّا دفع بالمواطن إلى إبلاغ الجهات الأمنيَّة، والتي باشرت تحقيقاتها في الواقعة.