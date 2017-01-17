أمريكا.. إلزام «البنتاجون» بإظهار صور سجن أبو غريب

ناشطون مناهضون للحرب خلال مظاهرة أمام محكمة في واشنطن لمعارضو ما يصفونها بالانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان الدولية في سجن أبو غريب بالعراق

تواصل – وكالات:

أصدر القاضي الاتحادي ألفين هيلرستين، حُكماً ألزم بموجبه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بإظهار صور تُبيّن مُعاملة أفراد الجيش الأمريكي لمعتقلي سجن “أبو غريب” ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان.

وقال هيلرستين، أمس الأربعاء: إنه من الملائم إظهار الصور، لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يُثبت كيف يُمكن لنشرها تعريض حياة الأمريكيين في الخارج للخطر.

ويُعد قرار هيلرستين، انتصاراً لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي والجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004 تُطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي.

وبدأت صور تكشف سوء المعاملة في “أبو غريب” في الظهور عام 2004، وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.

ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونجرس ووثائق المحكمة، وفقاً لـ”رويترز”.

من جهته، قال المحامي لورانس لاستبرج: “تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير، ولها أهمية تاريخية يجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام، مُضيفا المحكمة أدّت بحكمة التزام أمتنا بوجود حكومة منفتحة”.