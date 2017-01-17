الناجية من القصاص في جازان تروي لحظات ما قبل العفو عنها

تواصل ـ جازان:

قالت السجينة جبارة الحكمي، الناجية من تنفيذ حكم القصاص فيها الأسبوع الماضي، والتي قضت 14 عاماً من الانتظار في سجن جازان العام، إن قرار إيقاف تنفيذ حكم القصاص فيها في اللحظات الأخيرة كان مفاجئاً ولم تكن تصدقه، وإنها كانت متفائلة بقدر الله وظلت تبكي وتردد كلمات الشكر لله عز وجل الذي كتب لها عمراً جديداً.

وروت جبارة، وفقاً لـ”عكاظ” لحظات انتظارها تنفيذ حكم القصاص بحقها، وتنازل أولياء الدم عنها، مبينة أنها لم تستسلم لضعف الأمل في نفوس المقربين منها وكانت متفائلة بقدر الله، مؤكدة أن الأيام المريرة قدمت لها دروساً في الحياة لتعود سليمة الوجدان إلى المجتمع، بعدما قضت السنوات في الخضوع والخشوع وتلاوة القرآن الكريم وحفظه، برغم أميتها فاستعانت بالله ثم برفيقاتها في السجن في التلاوة والحفظ.

وذكرت أن والدة القتيل هي التي أهدتها الأمل في النجاة دون أن تدري بقولها “لن أعفو إلا إذا جاء عفوك من الله تعالى”، موضحة أن تلك الكلمة جعلتها تتمسك بالأمل، مشيرة إلى أن السجن علمها الصبر في كل شؤون الحياة فجعلها تحفظ القرآن وتتغير نظرتها للحياة وكانت تكسر وحدة السجن بـ “سورة يس”.

وقارنت لحظات صدور الحكم عليها بالقصاص، بلحظات العفو عنها مؤخرا، مؤكدة أن الأولى نزلت عليها كالصاعقة لتمر بحالة نفسية سيئة اضطرت لتعاطي مهدئات للتغلب عليها، وأما الثانية فكانت ممزوجة بالفرحة من قبل المحيطين بها.

وكانت الناجية جبارة، قد أُدينت في قضية دفن ابن شقيق زوجها حيا تحت التراب في حوش منزلهم حتى الموت بإحدى القرى التابعة لوادي جازان، تنتظر تنفيذ حكم القصاص فيها قبل أن يتدخل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ويشفع لها عند أولياء الدم بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.