تراجع أرباح «سابك» من 18.77 إلى 17.91 مليار ريال

تواصل ـ واس:

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خلال العام الماضي بنسبة 4.58% لتبلغ 17.91 مليار ريال مقابل 18.77 مليار ريال في 2015.

وحقّقت “سابك” صافي ربح بلغ 4.55 مليار ريال في الربع الجاري مقابل 3.08 مليار ريال في الربع المماثل من 2016م بارتفاع 47.73% وتراجع 12.84% عن الربع السابق، لتبلغ ربحية السهم خلال الفترة 5.97 ريالات مقابل 6.26 ريالات.

وعزت “سابك” هذه النتائج إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، ومتوسط أسعار بيع المنتجات، مع وزيادة مخصص الزكاة، وزيادة تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة “ابن رشد” وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال بلغت حصة الشركة منها 330 مليون ريال.

وقالت “سابك” في مؤتمر صحفي بمقرها في الرياض “اليوم”: إنّ إجمالي المبيعات ـ الإيرادات/خلال الربع الحالي بلغت 34.03 مليار ريال مقابل 34.16 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 0.4%، فيما بلغ إجمالي المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية “12 شهرا” 132.98 مليار ريال مقابل 148.09 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 10%.

وأشارت إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الفترة الحالية بلغ 163.04 مليار ريال، مقابل 161.92 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 0.7% .