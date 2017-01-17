 الجيش السوداني مخاطباً المتربصين بأمن المملكة: «العبوا بعيداً» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش السوداني مخاطباً المتربصين بأمن المملكة: «العبوا بعيداً» (فيديو)

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تواصل – جدة:

أظهر مقطع فيديو مُتداول، تحذيرات قائد التشكيل البحري السوداني المشارك في مناورات “فلك 2” العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم، إلى من أسماهم “المتُربصين” بأمن المملكة، قال فيها: “أيها المُتربصون بأمن أرض الحرمين وأمن الأمة العربية، أحسن لكم أن تلعبوا بعيداً”.

وأكّد العميد بحري ركن محمود، أنّ أمن المملكة أمن للسودان والعكس، وأنّ الخرطوم والرياض في خندق واحد، كما أكّد أنّ القوات البحرية السودانية والقوات البحرية الملكية السعودية، مطمئنّة على أمن البحر الأحمر بالكامل، داعياً إلى مزيدٍ من التدريبات لتطوير القوات ورفع جاهزيتها.

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