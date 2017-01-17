«العمل» تحذر المنشآت من فصل المواطنين

تواصل – الرياض:

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، أن فرع الوزارة بالمنطقة نجح بمشاركة الجهات الأمنية في القبض على هوامير سوق الاتصالات من غير المواطنين، أحدهم في محافظة رابغ تم ضبطه الأسبوع الماضي وعرف بـ«الهامور» لسيطرته على السوق بالمحافظة.

وأضاف العليان أن مفتشي الوزارة يعملون في الميدان وعمليات التفتيش مستمرة طوال اليوم بالاستعانة بالمخبرين لتتبع المخالفين لنظام تنظيم العمل في سوق الاتصالات.

وأكد العليان أن المادة 77 في نظام العمل ليست ضد الموظف المواطن، بل في صالح الموظف المجتهد الذي يجذب صاحب العمل إليه ولا يستغني عنه، كما أن المادة تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى لو كان غير محتاج للموظف.

ونفى أن يكون عذر الأوضاع الاقتصادية سبباً في فصل الموظفين، مشيراً إلى أنه لا عذر للشركات في استغلال ذلك، فالوضع الاقتصادي قوي وما تشهده الساحة الاقتصادية هو أكبر دليل فالشركات تتسلم مستحقاتها من الدولة وبأفضل مما كان وبآلية سريعة وعاجلة.