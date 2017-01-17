توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة مصحوبة بأمطار خفيفة على 4 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس- بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على تلك المناطق تمتد إلى منطقة حائل.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير، جازان، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، في حين تبدأ درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.