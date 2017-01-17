موجز الصباح| 16 تعديلاً لتجريم الرشوة بالقطاع الخاص.. والتحقيق في فقدان 12 سيارة حكومية بالباحة

تواصل- الرياض:

«الأرصاد» تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات المناخية

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، اليوم الخميس، عن إطلاق العمل برادار الطقس لمنطقة حائل، وتركيب رادار جديد بمدينة أبها.

وقال الثقفي: إنّ الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية أجواء المملكة ومتابعة الظواهر الجوية بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد، حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً.

السجن والغرامة مليون ريال لممارسي المهن الهندسية دون ترخيص

أعلن المتحدث باسم هيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، عن عمل يجري حالياً لإعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الخاص بمزاولة المهن الهندسية الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وقال العبداللطيف: إنّ النظام الجديد سيعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن يرتكب أياً من المخلفات التالية: مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني أو من خلال إيقافه أو بعد شطبه، مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغائه.

استعانت بتجربة «FBI».. «نزاهة»: 16 تعديلاً لتجريم الرشوة بالقطاع الخاص

قال مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عثمان العيسى، إن الهيئة استعانت بنظام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” في تعديل بعض الأنظمة والانتقال من المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم.

الثلاثاء.. «الشورى» يناقش عقوبة التشهير على نفقة المخالفين

أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عقوبة التشهير بحق مخالفي الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، والتي ستناقش يوم الثلاثاء القادم.

المملكة والصين تبحثان التعاون في تجارة النفط وتخزينه

بحث رئيس مكتب الطاقة الوطنية في الصين نور بكري، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، هذا الأسبوع، توسيع التعاون في تجارة النفط وتخزينه.

الباحة.. التحقيق في فقدان 12 سيارة حكومية بـ«بلدية المندق»

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الباحة، تحقيقاً موسّعاً مع موظفين في بلدية محافظة المندق، إثر فقد 12 مركبة من مستودع البلدية.

«بلدية الطائف» توضح حقيقة التعويضات المالية في حادثة التسمم بـ«تربة»

نفى مصدر في بلدية الطائف، صحة ما تردد بشأن وجود تعوضيات مالية للمتضررين من حالات التسمم التي شهدها أحد المطاعم في محافظة تربة مؤخراً والتي وصلت إلى 175 حالة تسمم.