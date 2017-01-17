«تسخين» السيارة يضر بالبيئة ويهدر الوقود

تواصل ـ وكالات:

أصدرت منظمات غير ربحية تهتم بحماية البيئة وتقليل استهلاك الطاقة، إحصائيات تبيّن أن تسخين السيارة ضار بالبيئة وكفاءة محرك السيارة، ويعمل على فقد الكثير من الطاقة والوقود خلال هذه العملية، وتؤكد دراسات أخرى أن 30 ثانية كافية لتسخين السيارة.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نشر دراسة عن تسخين السيارات بداية العام، اتفقت مع الدراسات الأخرى بأن السيارة لا تحتاج أكثر من 30 ثانية لتسخينها.

ووفقاً لمنظمة Sustainable America، فالمواطن الأمريكي يمضي يومياً ما يعادل 16 دقيقة من تسخين السيارة خلال مشاوير اليوم كاملة، وهي ما تعني أنه يخسر 12 كيلومتراً من قيمة وقود السيارة جراء هذا الانتظار الذي ليس له فائدة.

وتفيد الإحصائيات أن مُلاك السيارات الأمريكيين يهدرون يوميا 3.8 ملايين جالون من الوقود خلال مدة الانتظار لتخسين سياراتهم، وتنجم عنها خسائر تصل إلى 13.4 مليون دولار أمريكي تعادل 50 مليون ريال سعودي، ويشير التقرير إلى أن تقليل دقائق تسخين السيارة سيساعد الحكومة الأمريكية بتقليل واردات النفط يومياً بقيمة 200 ألف جالون.