احذر.. 4 علامات تكشف احتواء هاتفك على برنامج تجسس

تواصل – وكالات:

تسببت التكنولوجيا الحديثة فى عدد كبير من المخاطر وذلك مع تعدد التطبيقات والبرامج المختلفة، حيث أصبحت الفرصة أكبر أمام الهاكرز لسرقة البيانات والتجسس على المستخدمين.

ويوجد العديد من الإشارات التي يمكن أن تدل أن هاتفك الذكي يحتوي على برنامج تجسس، وذلك حسبما ذكر موقع “الديار” منها:

1 – ارتفاع درجة حرارة الهاتف عندما يكون غير متصل بالشاحن بشكل مستمر.

2 – تكرار غلق الهاتف وإعادة تشغيله بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

3 – إذا كانت بطارية هاتفك تنفد بشكل كبير وغير طبيعي أو معتاد، يمكن أن يكون بسبب برنامج تجسس، الذي يعمل دائما في الخفية ويستخدم الـ GPS وهذا ما يؤدي إلى سرعة نفاد البطارية.

4 – هناك بعض العلامات الأخرى مثل تأخير الصوت في المكالمات أو تقطعه بشكل متكرر، وظهور برامج لم تقم بتثبيتها، أو ظهور رسائل تحذيرية غير مفهومة أو كثرة الإعلانات.

وينصح خبراء التقنية أنه إذا وجدت تلك العلامات فعليك فحص جهازك فورا، ومسح جميع التطبيقات المشكوك فيها.