دعوي الطائف يزف 811 وافدًا للإسلام

تواصل – الطائف:

يحتفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف بعدد من المسلمين الجدد، وذلك يوم الاثنين المقبل بقصر السلام بالطائف.

يقام الحفل تحت رعاية محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، ويكرم من أسلم خلال العام المنقضي وعددهم 811 مسلماً ومسلمةً.

وأعد المكتب التعاوني كرنفالاً ابتهاجاً بالمسلمين الجدد يتخلله العديد من الفقرات الخطابية والإنشادية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للمكتب فايز العيلي أن الحفل يستضيف عدداً من الشخصيات البارزة من بينهم الشيخ سعد الغامدي والمنشد موسى العميرة.