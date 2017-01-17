تركيا.. إيقاف 27 مشتبهاً في الهجوم على «مطعم إسطنبول»

تواصل – وكالات:

أوقفت السلطات التركية 27 شخصا، بينهم 15 امرأة، للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وعلاقتهم بالهجوم على مطعم إسطنبول، وذلك في ولاية بورصة غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية القول إن فرق” مكافحة الإرهاب” توصلت إلى معلومات عن انتقال شخص كان يقيم مع منفذ الهجوم في منزل بولاية قونية وسط البلاد إلى ولاية بورصة، وانطلاقا من هذه المعلومات رصدت هذه الفرق تحركات الشخص ومن تواصل معهم، ونفذت شرطة المهام الخاصة 7 مداهمات متزامنة أوقفت خلالها 27 شخصا بينهم 15 امرأة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية بينت أن الموقوفين يحملون جنسيات بعض من دول آسيا الوسطى، كما عثرت الشرطة خلال تفتيش أحد المنازل، على 40 جواز سفر، و38 بطاقة حماية مؤقتة مزورة، و15 هاتفا نقالا.

وتعرض المطعم في منطقة أورتاكوي بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح ليلة رأس السنة، مما أسفر عن مقتل 39 شخصا، وإصابة 65 آخرين، حسب أرقام رسمية تركية.

وكانت السلطات الأمنية التركية قد أعلنت مساء أمس الأول الاثنين إلقاء القبض على عبدالقادر ماشاريبوف المتهم بتنفيذ الهجوم.

وألقت قوات الأمن التركية في وقت سابق أمس، القبض على تسعة أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي بولاية قونية وسط البلاد.