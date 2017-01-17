كاتب غربي: السينما الأمريكية تحتضر

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نشر موقع ‘‘ميك يوز أوف‘‘ مقالاً تحدث فيه الكاتبُ جول لي، عن أن نسبة الإقبال على مشاهدات الأفلام في قاعات السينما، تراجعت في 2014م إلى مستوى متدنٍ لم ير مثله منذ 1995م.

وأشار إلى أن هذا التراجع صاحبه أيضا تراجع كبير في إقبال جيل المراهقين والشاب من سن 14 إلى 24 عاماً، وهو ما يعني أن السينما تحتضر.

وأضاف أن تلك الفئة العمرية تراجعت نسبة حضورها لقاعات السينما 15% في 2014م، وذلك بعدما تراجعت 17% في 2013م.

وبشكل عام تراجعت نسبة الإقبال على مشاهدة الأفلام في قاعات السينما الأمريكية 5.1% وهو ما وصف بالتراجع الحاد، وتحدث كاتب المقال عن أنه شخصياً لم يتوجه إلى قاعة السينما المحلية سوى مرتين فقط خلال 5 أعوام.