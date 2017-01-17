 منهم اثنان يدرسان الـ«طب».. 3 أشقاء يفتتحون عربة طعام متنقلة في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

منهم اثنان يدرسان الـ«طب».. 3 أشقاء يفتتحون عربة طعام متنقلة في جدة

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منهم اثنان يدرسان الـ«طب».. 3 أشقاء يفتتحون عربة طعام متنقلة في جدة

تواصل – جدة:

افتتح ثلاثة أشقاء، منهم اثنان يدرسان تخصصات طبية والثالث يعمل موظفاً في المطار، عربة طعام متنقلة؛ لتحضير وبيع الكريب والوافل في أحد شوارع محافظة جدة.

وقال أحد الإخوة ويدعى “أحمد” ويدرس الطب في حديث مع قناة “العربية”: إن “هذا المشروع جاء بعد تجربتهم افتتاح مشاريع أخرى إلا أنه لم يكتب لها النجاح، لافتاً إلى أن فكرة المشروع كانت من اقتراح أصدقائهم”.

وأضاف: “أن أصدقائهم أعجبوا بطريقة إعدادهم للكريب والوافل عندما يزورونهم في المنزل، فاقترحوا عليهم افتتاح العربة، التي أوضح أنها كلفت ما يقارب 85 ألف ريال”.

وتابع “أحمد”: أنه وشقيقيه يتناوبون في تجهيز مستلزمات إعداد الأطعمة وفي العمل على العربة، مفيداً بأنهم يعملون يومياً قرابة خمس ساعات، لافتاً إلى أن المشروع يدر عليهم أرباحاً مرضية.

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