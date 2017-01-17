 ارتفاع نسبة الأطباء المبتعثين في برامج التدريب الطبية الكندية | صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع نسبة الأطباء المبتعثين في برامج التدريب الطبية الكندية

0
ارتفاع نسبة الأطباء المبتعثين في برامج التدريب الطبية الكندية

تواصل – واس:

كشف الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا الدكتور علي البشري، عن ارتفاع نسبة قبول الأطباء السعوديين للتدريب في برامج التدريب الطبية الكندية.

وأوضح البشري، في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن عدد المقبولين لتخصصات الزمالة (التخصص العام) للعام 2017م، قد بلغ 95 طبيباً وطبيبة بنسبة 31% من عدد الأطباء المتقدمين، كما تم قبول 295 طبيباً في التخصصات الدقيقة والفرعية، بنسبة 43% من المتقدمين.

وأضاف، أنه تم إرسال حوالي 4000 طلب من الملحقية لكليات الطب الكندية، وفق التخصصات التي تتيحها كل كلية.

وبين الملحق الثقافي، أن عدد الأطباء السعوديين في كندا تجاوز 1000 طبيب وطبيبة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الأعداد تعود إلى تميزهم، مما حفز الجامعات الكندية لقبول المزيد منهم، إضافة إلى الدعم الذي يجده برنامج الابتعاث بصفة عامة وابتعاث الأطباء بصفة خاصة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.

وأشاد البشري، بدعم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للملحقية الثقافية وبرامج الابتعاث التي تتولى رعايتها سواء كانت تابعة لوزارة التعليم أو الجهات الأخرى، وكذلك دعم سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا نايف السديري واهتمامه بأبنائه وإخوانه المواطنين والطلاب في كندا.

وقدم الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا التهنئة للأطباء والطبيبات السعوديين على تميزهم، متمنياً لهم بداية موفقة في برامجهم التدريبية المختلفة.

شاهد ايضا

منهم اثنان يدرسان الـ«طب».. 3 أشقاء يفتتحون عربة طعام متنقلة في جدة

منهم اثنان يدرسان الـ«طب».. 3 أشقاء يفتتحون عربة طعام متنقلة في جدة

«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

«النقد الدولي»: بإمكان المملكة إنهاء عجز الموازنة بحلول 2020

«النقد الدولي»: بإمكان المملكة إنهاء عجز الموازنة بحلول 2020

لسرعة إنجاز المعاملات.. تدشين نظام التكامل بين مؤسسة التقاعد والداخلية (صور)

لسرعة إنجاز المعاملات.. تدشين نظام التكامل بين مؤسسة التقاعد والداخلية (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>