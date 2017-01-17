لسرعة إنجاز المعاملات.. تدشين نظام التكامل بين مؤسسة التقاعد والداخلية (صور)

تواصل – واس:

دشن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء محمد بن راشد الرشود ، اليوم نظام التكامل مع وزارة الداخلية الخاص بشؤون المتقاعدين, بحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي, وذلك بمقر مركز المعلومات الوطني بالرياض.

وأوضح المحافظ أن هذا النظام يأتي في إطار التحرك الدؤوب للمؤسسة العامة للتقاعد لمواكبة المعايير التقنية في تطبيق أفضل الحلول لإدارة وأرشفة ونشر المحتوى لتغيير ثقافة الاعتماد على الوثيقة الورقية من خلال التقليل التدريجي للاستخدام الورقي ، مشيراً إلى أن من أهداف النظام إنشاء قنوات اتصال تمكن وزارة الداخلية من إرسال مستندات معاملات المتقاعدين التابعين لها على شكل إلكتروني تمهيداً للاستغناء عن الملفات الورقية المعمول بها حالياً الذي بدوره يؤدي للقضاء على التداول الورقي للمستندات وما يتبعه من القضاء على مخاطر ضياعها وتلفها.

كما يهدف النظام إلى تمكين موظفي المؤسسة لاستكمال أعمالهم بناءً على ما تم استلامه من مستندات ومن مخاطبة الوزارة في حال وجود نواقص ، كما يسهم في إلغاء الأعمال الخاصة بتسليم المستندات إلى مركز الاتصالات الإدارية الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد مما سيؤدي إلى زيادة سرعة انجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بوزارة الداخلية بشكل آلي.

من جهته أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني بالتعاون المثمر مع المؤسسة العامة للتقاعد والذي أثمر عن تدشين هذا النظام مما سيكون له أثره البالغ في تسريع معاملات التقاعد الخاصة بمنسوبي وزارة الداخلية بشكل ميسر وإلكتروني ، مؤكداً على أن نظام التكامل مع مؤسسة التقاعد تم بناؤه بالكامل في مركز المعلومات الوطني بأيد سعودية والذي يعد إضافةً لنجاحات المركز التقنية التي تثبت يوماً بعد آخر قدرة الشباب السعودي على تطويع التقنية لخدمة الوطن وهو بلا شك محل اعتزازنا جميعاً.

وأبان الدكتور الشدي بأن هذا النظام سيتيح التعامل مع المؤسسة العامة للتقاعد بشكل إلكتروني كامل فيما يخص المعاملات الخاصة بمتقاعدي وزارة الداخلية ، مما سيقلل بدوره

الاعتماد على التعامل الورقي وسيسرع إجراءات منسوبي الوزارة وتقليل الوقت الذي تستغرقه سابقاً في هذا الخصوص.

وأعرب الشدي عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد على حرصه لتدشين هذا النظام ودعمه له منذ أن كان فكرةً حتى قام المركز ببناء وتطوير هذا النظام بجهود مشتركة بين المؤسسة العامة للتقاعد و المركز مما جعل هذا النظام واقعاً نحتفل بإطلاقه اليوم والاستفادة من خدماته ، والذي سيكون بتوفيق الله نواة نجاح لتعاون قادم مع الكثير من القطاعات الحكومية فيما يخص معاملات المتقاعدين .

وفي نهاية حفل التدشين قام محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومرافقيه بزيارة لمركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، والمنصة الإلكترونية لبوابة (أبشر) وخدمة تتبع المركبات الأمنية وتوجيهها إلى مواقع البلاغات، والمرصد الوطني للمعلومات الذي يقدم معلومات إحصائية متعددة ونظماً آلية لحماية البيانات والمعلومات، ومركز البيانات ومركز العمليات الإلكترونية.

يذكر أن مركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتقاعد يرتبطان باتفاقية تعاون تقني يتم بموجبها تبادل البيانات آلياً بين الجهتين بما يتيح للمؤسسة التعرف عن قرب وفي نفس الوقت بحدوث إي تغير للحالة الاجتماعية للمتقاعد أو المستفيد من توظّف أو وفاة أو زواج وخلافه، كما يتيح لمركز المعلومات الوطني الاستفادة من المعلومات التي لدى المؤسسة وفقاً للتنظيم المتفق عليه حول سرية تبادل المعلومات.