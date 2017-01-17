 «النقد الدولي»: بإمكان المملكة إنهاء عجز الموازنة بحلول 2020 | صحيفة تواصل الالكترونية

«النقد الدولي»: بإمكان المملكة إنهاء عجز الموازنة بحلول 2020

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«النقد الدولي»: بإمكان المملكة إنهاء عجز الموازنة بحلول 2020
صندوق النقد الدولي

تواصل – وكالات:

أكد صندوق النقد الدولي أن هدف المملكة للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنًا.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى المملكة، تيم كالين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أول أمس الثلاثاء، “إن جوهر خطط الموازنة السعودية ينسجم مع توصيات صندوق النقد، وأن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا”، بحسب رويترز.

وأضاف أن الخطوط الإرشادية للنفقات والإيرادات في المدى المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.

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