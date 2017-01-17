«بلومبرج»: «سابك» تسعى لاقتراض ملياري دولار من البنوك

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قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية: إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” وهي شركة البتروكيماويات الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، دخلت في محادثات مع بنوك لجمع نحو ملياري دولار في صورة قروض، نقلا عن مصادر مطلعة.

وأشارت إلى أن “سابك” طلبت من المقرضين إعطاء مؤشرات بشأن تسعير القرض عبر عدد من الفترات الزمنية المستحق الدفع خلالها، موضحة أن عائدات الاتفاق ربما يتم نقلها إلى شركة “كيان السعودية” للبتروكيماويات التي تمتلك “سابك” حصة فيها تصل إلى 35%.

وذكرت الشبكة أن “سابك” قامت العام الماضي بمشاورات مماثلة لكنها لم تمض قدما في الصفقة، كما أن المحادثات الحالية مازالت في مرحلة مبكرة وربما تقرر الشركة عدم المضي قدما فيها.

ووفقا لبيانات جمعتها “بلومبرج” فإن قيمة القروض في الشرق الأوسط ارتفعت العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 101 مليار دولار وهي القيمة الأعلى منذ 2007م، في وقت قامت في حكومات وشركات بالاقتراض لسد عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط واستباقا لارتفاع أسعار الفائدة.