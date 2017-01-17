فرص توظيف وتدريب في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء، عن توفر فرص توظيف وتدريب في مقر البنك بمدينة جدة.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– مدير تعبئة الموارد وعلاقات المؤسسات المالية (Manager – Resource Mobilization & FIs Relationship)
– محلل مالي (Financial Analyst)
– معاون أول تقييم مخاطر حقوق المساهمين (Senior Associate, Equity Risk Assessment)
– معاون أول تقييم ومراقبة مخاطر الإئتمان (Senior Associate, Credit Risk Assessment and Monitoring)
– معاون خدمات إدارة السجلات والمستندات (Records and Documents Management Services Associate)
– مدير قطاع المصاريف الإدارية (Manager, Administrative Expenses Division)
– معاون الشركات التابعة والمتابعة (Associate ,Portfolio and Follow Up)
– أمين الخزينة (Treasury Dealer)
– مهندس مدني أول (Senior Civil Engineer)
– أخصائي أول نقل (Senior Transport Specialist)
– أخصائي قيادي نقل (Lead Transport Specialist)
– أخصائي أول تعبئة الموارد (Senior Resource Mobilization Specialist)
– أمين مكتبة (Librarian)
– أخصائي أول إدارة المخاطر التشغيلية (Senior Operational Risk Management Specialist)
– معاون استثمار/معاون كبار حملة أسهم البنك – متحدث باللغة الفرنسية (Investment Associate/Senior Associate Banking Equities – French Speaker)
– مدير قطاع تعبئة الموارد (Manager – Recource Mobilization Division)
– برنامج المهنيين الشباب – متاح طوال العام (Young Professionals Program – applications are open throughout the year)
– برنامج المهنيين الشباب (Young Professionals Program)
وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن التقديم عبر (الموقع الالكتروني) من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب.