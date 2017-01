فرص توظيف وتدريب في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء، عن توفر فرص توظيف وتدريب في مقر البنك بمدينة جدة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير تعبئة الموارد وعلاقات المؤسسات المالية (Manager – Resource Mobilization & FIs Relationship)

– محلل مالي (Financial Analyst)

– معاون أول تقييم مخاطر حقوق المساهمين (Senior Associate, Equity Risk Assessment)

– معاون أول تقييم ومراقبة مخاطر الإئتمان (Senior Associate, Credit Risk Assessment and Monitoring)

– معاون خدمات إدارة السجلات والمستندات (Records and Documents Management Services Associate)

– مدير قطاع المصاريف الإدارية (Manager, Administrative Expenses Division)

– معاون الشركات التابعة والمتابعة (Associate ,Portfolio and Follow Up)

– أمين الخزينة (Treasury Dealer)

– مهندس مدني أول (Senior Civil Engineer)

– أخصائي أول نقل (Senior Transport Specialist)

– أخصائي قيادي نقل (Lead Transport Specialist)

– أخصائي أول تعبئة الموارد (Senior Resource Mobilization Specialist)

– أمين مكتبة (Librarian)

– أخصائي أول إدارة المخاطر التشغيلية (Senior Operational Risk Management Specialist)

– معاون استثمار/معاون كبار حملة أسهم البنك – متحدث باللغة الفرنسية (Investment Associate/Senior Associate Banking Equities – French Speaker)

– مدير قطاع تعبئة الموارد (Manager – Recource Mobilization Division)

– برنامج المهنيين الشباب – متاح طوال العام (Young Professionals Program – applications are open throughout the year)

– برنامج المهنيين الشباب (Young Professionals Program)

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن التقديم عبر (الموقع الالكتروني) من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب.