عامل بمغسلة سيارات يُعيد 150 ألف ريال لمواطن نسيها داخل مركبته (فيديو)

‏تواصل – أحمد الحربي:

ضرب شاب يمني، يعمل في محطة لخدمة السيارات على طريق الدمام الرياض، مثالاً للأمانة وحسن الخلق، حيث أعاد مبلغاً مالياً قدره 150 ألف ريال لمواطن نسيه أسفل مقعد سيارته.

و‏قال المواطن فيصل في مقطع فيديو: “إنه جاء إلى مغسلة السيارات ناسياً أنه يضع تحت مقعدة السياره مبلغاً قدره 150 ألف ريال وجدها العامل أثناء الغسيل وأعادها إليه”، مبيناً أنه لم يتذكرها إلا بعد أن أعادها العامل له.

وشكر المواطن العامل والمسؤول عن المحطة على أمانتهم، وإعادة المبلغ له مثنياً على أمانتهم، مبيناً بأن هذا جاء إهمالاً منه ولو لم يجد هذا الشخص الأمين لضاع هذا المال.