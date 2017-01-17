بلومبرج: «الاتصالات السعودية» تستثمر 160 مليون دولار في تركيا

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قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية: إن “الاتصالات السعودية” عرضت قرضا بـ160 مليون دولار لشركة تابعة لها عجزت عن سداد أقساط وفوائد دين يصل إلى 4.75 مليار دولار العام الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين.

وأشارت إلى أن التمويل سيسمح لشركة “أوتاس” التي تمتلك 55% من شركة “الاتصالات التركية” بتغطية دفع الفوائد التي كانت مستحقة في سبتمبر الماضي.

كانت “أوتاس” قد عجزت عن دفع 290 مليون دولار بما في ذلك أصل الدين المستحق، وذلك بسبب تراجع قيمة الليرة التركية وتأثير ذلك سلبا على أرباح الأسهم التي تحصل عليها من “الاتصالات التركية”.

وتمتلك “الاتصالات السعودية” بشكل غير مباشر حصة في “أوتاس” عبر شركة “أوجيه تليكوم” وتدرس شراء حصة مباشرة للمساعدة في حل مسألة الدين.

ونقلت عن محلل اقتصادي أن عملية الشراء من قبل “الاتصالات السعودية” إذا تمت، فإن هذا الأمر سيكون إيجابي “للاتصالات التركية” المعروفة بـ”تورك تليكوم” لأنها بذلك ستصبح في أيادي أحد المساهمين الأقوياء.

وارتفعت أسهم “تورك تليكوم” خلال الساعات الماضية بنحو 2% لتصل إلى 5.61 ليرة للسهم الواحد في إسطنبول وهو الارتفاع الأعلى منذ 30 نوفمبر الماضي لكن السهم تراجع قليلا قبل الإغلاق ليصل سعره إلى 5.57 ليرة بارتفاع 1.3%.