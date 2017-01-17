تبوك.. الدفاع المدني يسيطر على حريق شب بفندق ميسلون بـ«المهرجان»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكد النقيب عبدالعزيز الشمري، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، تلقى بلاغاً مساء أمس الأربعاء، باندلاع حريق بفندق ميسلون بحي المهرجان.

وأضاف الشمري، أنه بعد وصول الفرق إلى موقع الحادث، تبين أن الحريق شب في شقة بالدور الخامس بسبب غسالة ملابس؛ وعليه تم إخلاء المتواجدين بالمبنى عن طريق مخارج الطوارئ، والسيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: ‘‘إنه لم تسجل أي وفيات، لكن تم إسعاف مواطنة عن طريق فريق الهلال الأحمر، تعرضت لضيق بالتنفس جراء الدخان‘‘.

وبين الشمري: أنه تم تسليم الموقع لصاحب الفندق، وإعادة السكان لشققهم، بعد التأكد من زوال الخطر، وإعادة التيار الكهربائي للمبنى ما عدا الشقة المتأثرة بالحريق.