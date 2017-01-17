 تركيا: 13 ألف سوري حصلوا على تصاريح عمل خلال 2016 | صحيفة تواصل الالكترونية

تركيا: 13 ألف سوري حصلوا على تصاريح عمل خلال 2016

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تركيا: 13 ألف سوري حصلوا على تصاريح عمل خلال 2016

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة العمل التركية عن إصدار 13298 تصريح عمل للاجئين سوريين خلال عام 2016، حيث تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ سوري فروا من الحرب، المستمرة في بلادهم، منذ عام 2011.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 73584 وافداً أجنبياً حصلوا على تصاريح عمل في تركيا العام الماضي. بينما حصل 64833 وافداً أجنبياً على مثل هذه التصاريح عام 2015، بحسب وكالة “الأناضول”.

وفي يناير 2016 عدلت تركيا سياستها؛ كي تسمح للمزيد من السوريين بالعمل بشكل قانوني؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

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