 في خطابه الأخير.. «أوباما»: سياسات إسرائيل تجعل حل الدولتين مستحيلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

في خطابه الأخير.. «أوباما»: سياسات إسرائيل تجعل حل الدولتين مستحيلاً

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في خطابه الأخير.. «أوباما»: سياسات إسرائيل تجعل حل الدولتين مستحيلاً
الرئيس الأمريكي باراك أوباما

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما: ‘‘إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بفلسطين سيجعل حل الدولتين مستحيلاً‘‘.

وأكد أوباما، في آخر خطاب له قبل تسليم مقاليد الحكم للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أن السياسات الإسرائيلية تضعف الإرادة الفلسطينية في تحقيق السلام، متمنياً من إدارة ترامب، الحفاظ على إمكانية تطبيق حل لتعايش الدولتين في الشرق الأوسط، بحسب ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

وأضاف أوباما، عندما يتسلم ترامب زمام الحكم، سيكتشف التعقيدات التي تحيط باتخاذ القرارات، وقدمت نصائحي له بشأن بعض القضايا الداخلية والخارجية.

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