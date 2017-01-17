«السعيدي»: أمريكا تحاول فرض قيمها على العالم ويجب مواجهتها (فيديو)

تواصل- سامي الثبيتي:

قال الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، مساء الأربعاء؛ تعليقاً على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي أوضاع المرأة في المملكة: إن “أمريكا تحاول فرض قيمها على العالم ويجب مواجهتها وبيان حيلها”.

وأضاف “السعيدي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على فضائية “المجد”: أن “التغير القيمي ليس للسعودية فحسب بل لجميع العالم، لكي تكون قيم العالم متوافقة مع القيم الأمريكية، وهي سياسة أمريكية كتب عنها اثنان من كبار منظري السياسة الأمريكية تجدونها في كتاب صراع الحضارات لمؤلفه (صامويل هنتنجتون) وكتاب نهاية التاريخ لمؤلفه (فرانسيس فوكوياما)”.

وتابع: “وجهة نظر الرجلين تختلف ولكنهما يتفقان على أن من الضروري أن يكون العالم متأثراً أو متنبنياً للقيم الأمريكية في كل شيء المرأة وغيرها وهو إسلوب في الاستعمار ورثه الأمريكيون عن البريطانيون”.

واستطرد “السعيدي”: “جمعت بريطانيا بين الاستعمار العسكري والفكري (الثقافي) فيما حاول الأمريكان منذ الحرب العالمية الثانية أن يكون سيادتهم على العالم عن طريق السيادة الفكرية، ولذا نجد الأوربيون في غرب أوربا بعد الحرب العالمية الثانية حريصون أن لاتتبنى شعوبهم القيم الأمريكية”.

واستشهد “السعيدي” بنص من كتاب نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما قال فيه “نستطيع أن نجعل الهندوس والبوذيون والوثنيون يتبنون القيم الأمريكية لكن من الصعب أن نجعل أبناء وسط الجزيرة العربية وهي السعودية يتبنون القيم الأمريكية لما يحملونه من المعتقد الوهابي الذي يحولون بينننا وبينهم”.

وختم السعيدي، حديثه قائلاً: “المواجهة الصحيحة تكون ببيان خطر القيم الأمريكية وأن لاتتسرب هذه القيم وبيان الحيل التي قد تستخدم لإدخال هذه القيم إلى المجتمع السعودي مثل الترويج للسينما”.