خمس نصائح للسفر بأقل كمية ممكنة من الوقود

تواصل ـ وكالات:

قدَّم الأمريكيان واين جيرديز، وبوب وينجر، اللذان تمكَّنا من السفر عبر 48 ولاية أمريكية في رحلة لم يكلفهما فيها الوقود سوى 1,125 ريال سعودي؛ أي ما يعادل تعبئة خزان الوقود بالكامل ثماني مرات، بعض النصائح حول كيفية المحافظة على وقود السيارة خلال القيادة أهمها:

ـ لا تتعدَّ الحد الأقصى للسرعة على الطرق.

ـ عند الوصول إلى الإشارات المرورية اقبض على الفرامل بشكل بطيء.

ـ حاول التقليل من استخدام الفرامل خلال السير.

ـ اترك مسافة مابين 7-10 ثواني بينك وبين السيارة التي أمامك لموازنة السير.

ـ عند القيادة تحت سرعة 65 كلم/س قم بفتح النافذة، لأن المكيف يستهلك الكثير من الوقود.