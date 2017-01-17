 يقاوم الشيخوخة والسرطان.. «قشر الباذنجان» كنز من الفوائد | صحيفة تواصل الالكترونية

يقاوم الشيخوخة والسرطان.. «قشر الباذنجان» كنز من الفوائد

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يقاوم الشيخوخة والسرطان.. «قشر الباذنجان» كنز من الفوائد

تواصل – وكالات:

تحمي قشور الباذنجان الجسم من الشيخوخة، وتخفض من الكوليسترول، وتساعد في منع تكوين الخلايا السرطانية، حيث كشفت دراسة حديثة أن قشرة الباذنجان تحتوي على أحد أنواع المواد المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف والالتهابات البكتيرية.

وأكدت الدراسة: أن الباذنجان يعد مصدراً مهماً للألياف؛ مما يساعد في علاج حالات الإمساك، والتهاب القولون والبواسير، كما يحتوي قشر الباذنجان على مركبات فينوليك، وهي مركبات مضادة للأكسدة، وأهمها حامض “الهوردجنيك” الذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة النباتية.

كما يقي قشر الباذنجان من حدوث خلل بتركيبة الحمض النووي الذي يمنع تكوين الخلايا السرطانية، فضلاً عن دوره في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار.

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