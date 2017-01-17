سلبيات وإيجابيات الفصل بين الطلاب المجتهدين والكسالى

تواصل – وكالات:

تلجأ بعض المدارس لتخصيص فصول للطلاب المتفوقين وأخرى خاصة بالطلاب العاديين، حيث أثبتت دراسة فرنسية أن التلميذ الذي نشأ في شعبة مصنفة من المجتهدين يحقق تقدماً تعليمياً بمعدّل نقطتين أكثر من التقدّم الذي يحرزه طالب نشأ في شعبة للطلاب غير المتفوقين، فيما أكدت أن الطلاب الضعفاء يستفيدون من أقرانهم المجتهدين في حالة الدمج بينهم.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة “sciences humaines” الفرنسية: “إن تشكيل صفّ غير متجانس في المستويات التعليمية يؤدي إلى تضييق الفجوات، حيث يستفيد الطلاب الأقل اجتهاداً من متوسط مستوى صف أعلى من مستوى صفهم، في حين سيضطر الطلاب المجتهدون إلى التأقلم مع متوسط مستوى صف أقل”.

يشار إلى أن الدراسة التي أعدها باحثون في جامعتي Bourgogne وفي CNRS الفرنسيتين استندت إلى تحقيق استقصائي شمل 20000 طالب في 212 كلية، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط مستوى الصف وتجانسه.