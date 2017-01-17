 «الحقيل»: هؤلاء لهم الأولوية في الحصول على قروض الصندوق العقاري | صحيفة تواصل الالكترونية

«الحقيل»: هؤلاء لهم الأولوية في الحصول على قروض الصندوق العقاري

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«الحقيل»: هؤلاء لهم الأولوية في الحصول على قروض الصندوق العقاري

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، الأربعاء، إن أولوية الحصول على قروض صندوق التنمية العقاري ستكون لمن تملكوا منازل بعد التقديم.

وأوضح “الحقيل” خلال استضافته في القناة السعودية، أن: “قيمة القرض سيكون حدها الأقصى 500 ألف ريال، وسيسمح التضامن بين الرجل وزوجته، فيما ستكون قيمة القرض حسب القدرة الشرائية، والقدرة على السداد”.

وبشأن المنتجات السكنية البالغ عددها 120 ألف وحدة سكنية، أكد “الحقيل”: أن 15% جاهزة للتسليم خلال 2017، والبقية سيتم تخصيصها وستسلم خلال ثلاث سنوات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز البنية التحتية لـ75 ألف قطعة أرض، أصبحت جاهزة للتسليم، للمستحقين خلال عام 2017.

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