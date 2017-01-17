 «البريد السعودي» يحيل المسؤولين عن إتلاف الرسائل في جدة للتحقيق | صحيفة تواصل الالكترونية

«البريد السعودي» يحيل المسؤولين عن إتلاف الرسائل في جدة للتحقيق

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«البريد السعودي» يحيل المسؤولين عن إتلاف الرسائل في جدة للتحقيق

تواصل – جدة:

أكد المهندس محمد العبدالجبار، نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي، أنه تم تحديد المسؤولين عن إتلاف رسائل المواطنين في حاوية نفايات بمدينة جدة، وإحالتهم للتحقيق، مضيفاً أن هذا التصرف مرفوض وغير مسؤول، ويخالف التعليمات والإجراءات المطبقة، وسيتم تطبيق النظام بحق من قام بهذا العمل.

كان مغردون قد تداولوا فيديو يُظهر تخلص موظفي البريد من الرسائل البريدية، بكميات كبيرة في حاوية نفايات بجدة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، وتفعيل الدور الرقابي لإيصال الرسائل إلى أصحابها بحسب ‘‘الرياض‘‘.

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