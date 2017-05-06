 شاهد.. إبداع التصوير البطيء لانفجار حبة ذُرة وتحولها إلى فشار | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. إبداع التصوير البطيء لانفجار حبة ذُرة وتحولها إلى فشار

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تواصل – وكالات:

يبدو كل شيء مثيراً بالتصوير البطيء، لكن المذهل هو هذه اللقطات بالتصوير البطيء لانفجار حبة ‘‘فشار‘‘ كما لم تره من قبل.
حيث عرض فيديو صورته قناة ‘‘WARPED PERCEPTION‘‘ على يوتيوب، لقطات مذهلة لفرقعة حبة ذرة لتتحول إلى ‘‘فشار‘‘ بوتيرة شديدة البطء، وبواقع 25 ألف إطار في الثانية.

ويقول القائمون على القناة التي أطلقت الفيديو، ‘‘إن الإبطاء من حركة الأشياء في الصور يتيح للناس أن يوسعوا تصورهم عن أمور يعلمون أنها موجودة لكنهم لا يرونها بالعين المجردة في العادة بالنظر إلى زمن حصولها القصير‘‘.

واستعان مصورو الفيديو بآلة التصوير بالغة الدقة ‘‘فليكس 4000‘‘، في رصد حركات الأشياء ببطء، إذ التقطت الكاميرا ما بين 1300 و4 آلاف صورة في الثانية الواحدة.

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